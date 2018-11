Google підготувала цікаві оновлення для свого файлового менеджера Files Go

Компанія Google випустила оновлення для свого файлового менеджера Files Go. Відтепер додаток називатиметься Files by Google. Також змін зазнав і його дизайн.

Про це мовиться в офіційному блозі компанії.

Так, нова версія отримала номер v1.0.219550556.

Зауважимо, що зміни торкнулися, перш за все, інтерфейсу додатку – його створено на новій мові дизайну від Google, який отримав назву Material Design 2.



Файловий менеджер від Google отримав не лише новий дизайн, а й нову наз

Раніше такий вигляд (багато білого та кольорові кнопки) вже, зокрема, отримали Google Play Games, Google Chrome, Google Calendar і веб-версія Gmail. До слова, новий інтерфейс відмінно вписується в дизайн свіжої версії ОС Android 9 Pie.

Також у додатку змінилася назва – він тепер офіційно називається Files by Google або просто Files. Це пов'язано з тим, що спочатку Files Go створювався як полегшена версія програми для платформи Android Go. Проте через його популярність Google вирішила розвивати додаток, як повноцінний файловий менеджер.

До слова, нещодавно оновлення отримав ще один популярний додаток Google Photos. Раніше відбувся редизайн програми, а тепер зміни торкнулися взаємодії зі смартфоном і автоматизації деяких дій. Зокрема, з’явилися "Живі альбоми" та користувачам відкрився доступ до інструментів редагування фото.

Що таке Files (Go) від Google? Це файловий менеджер, завдяки якому можна не лише звільнити пам'ять на мобільних пристроях, а й набагато простіше знайти файли та ділитися ними з іншими, навіть якщо немає інтернет-з’єднання. Google його створила задля вирішення проблем з файлами, які виникають у власників смартфонів нового покоління. Розроблено додаток було, перш за все, для Індії, Бразилії та Нігерії. Таким чином, у людей з’явилася можливість максимально використовувати пам’ять свого телефону, насолоджуватися улюбленими відео та музикою, а також відправляти додатки один одному з неймовірною швидкістю без використання мобільних даних. Кількість щомісячних користувачів програми становить понад 30 мільйонів.