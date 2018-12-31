Google Pixel 3 Lite та Pixel 3 XL Lite: дата презентації та характеристики бюджетних смартфонів

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Google Pixel 3 Lite та Pixel 3 XL Lite: дата презентації
Google Pixel 3 Lite та Pixel 3 XL Lite: дата презентації / Фото з вільних джерел

Компанія Google розкрила подробиці щодо бюджетних смартфонів Pixel 3 Lite та 3 XL Lite. Згідно з офіційною інформацією, новинки із урізаною продуктивністю та за доступною ціною надійдуть у продаж вже навесні 2019 року, а попередні замовлення прийматимуть вже з лютого.

Про це повідомляє Geekon.

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На даний момент відомо, що Google Pixel 3 Lite та 3 XL Lite зовні і за габаритами будуть повністю відповідати базовим версіям смартфонів Pixel, які представили восени 2018 року. Єдиним винятком стане ​​те, що Pixel 3 XL Lite буде позбавлений того самого "чубчика", який розчарував усіх шанувальників техніки Google. Цей момент, безсумнівно, багато хто вважав перевагою лінійки Lite в порівнянні з основними моделями, так як виріз в екрані Pixel 3 XL більшість визнали найбільш неестетичним.

Google Pixel 3 та Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XL отримав непривабливий "чубчик"

Технічні характеристики, які Google назвала в офіційному анонсі нового смартфона, дійсно виявилися такими ж, які раніше називалися інсайдерами в осінніх витоках. Дані "бюджетні" смартфони отримають процесор Snapdragon 670 або 710, 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 32 ГБ.

Останній елемент (32 ГБ основної пам'яті), багато користувачів вважали істотним мінусом анонсованої на весну лінійки середнього класу смартфонів Pixel Lite. Однак цінник всього в 400 – 500 доларів (близько 11 000 – 13 900 гривень) істотно згладжує цей мінус, враховуючи досить високий рівень всіх інших характеристик, включаючи топову камеру від Google, визнану найкращою на мобільному ринку.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel 3 Google Pixel Ціни
Джерело: Техно
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