Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: з'явилася ціна "бюджетних" смартфонів

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Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: ціна та характеристики
Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: ціна та характеристики / Firstpost

Компанія Google запланувала на 7 травня анонс смартфонів середнього рівня Pixel 3a та Pixel 3a XL. Всього за кілька днів до презентації новинок мережеві джерела розкрили вартість та остаточні характеристики нових "пікселів".

Характеристики Google Pixel 3a. Як повідомляє , Google Pixel 3a отримає 5,6-дюймовим екраном Full HD + з роздільною здатністю 2220 × 1080 пікселів. Смартфон працюватиме під управлінням процесора Snapdragon 670 у парі з 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 64/128 ГБ.

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Живлення забезпечить батарея ємністю 3000 мАг з підтримкою 18-ваттгной швидкої підзарядки. Вага Google Pixel 3a – приблизно 150 грамів.

Характеристики Google Pixel 3a XL. Більш потужний смартфон Google Pixel 3a XL, якщо вірити оприлюдненим відомостями, обладнають 6-дюймовий дисплей Full HD + з роздільною здатністю 2160 × 1080 пікселів. Ця модель може бути оснащена чіпом Snapdragon 670 або Snapdragon 710. Обсяг оперативної пам'яті – 4 ГБ. Називаються також ємність акумулятора і вага – 3700 мАг і 170 грамів.

Ціна смартфонів. Новинки будуть поставлятися з операційною системою Android 9 Pie. Що стосується вартості, то ціна за Google Pixel 3a стартуватиме від 399 доларів (близько 10 700 гривень), а Google Pixel 3a XL – від 479 доларів (близько 12 800 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google Google Pixel 3 Google Pixel Google I / O 2019 Ціни
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