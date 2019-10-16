Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

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Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера краща
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера краща / Колаж/ Техно 24

15 жовтня компанія Google представила нове покоління смартфонів Pixel 4. Однією з головних переваг смартфона є його камера. Виробник вже запевнив, що це буде одна з найкращих камер на ринку.

Журналісти The Verge вирішили перевірити, чи насправді камера Google Pixel 4 настільки крута. А також порівняли зроблені знімки із фото, що робить ще одна новинка з потужними камерами – iPhone 11 Pro.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ камери Google Pixel 4

  • Основний сенсор12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS,
    кут огляду 77 градусів
  • Допоміжний сенсор
    16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, телеоб'єктив, кут огляду 52 градуси
  • Фронтальна камера8 Мп, f/2.0, кут огляду 90 градусів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ камери iPhone 11 Pro

  • Основний сенсор
    12 Мп,  f / 1.8, OIS
    кут огляду 77 градусів
  • Допоміжний сенсор12 Мп, f/2.4, ширококутна оптика (120 градусів)
  • Додатковий сенсор (телеоб’єктив)12 Мп, f / 2.0
  • Фронтальна камера 12 Мп, f/2.2

Тестування Pixel 4 і iPhone 11 Pro провели на вулицях Лондона. Фото на обидва смартфони робили в один і той же час, в автоматичному режимі, з використанням встановлених за замовчуванням додатків камер.

Перше фото зроблене на  Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Яка ж камера краща?

При денному освітленні обидва смартфони роблять дуже хороші фото. При фотографуванні людей журналісти вважають кращим Google Pixel 4, адже він робить більш вдалі і природні кадри. Цей смартфон значно краще впорався з балансом світла зі стелі при набагато меншій насиченості, ніж конкурент.

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Перше фото – на Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Та під час збільшення вдаліші фото вийшли у iPhone 11 Pro (це видно на фото подушки).

Селфі зроблене на Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Однак, не можна відкидати долю суб’єктивності. Який смартфон на вашу думку знімає краще – вирішуйте самі.

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Google Pixel Google iPhone iPhone 11 Apple Техно Смартфони
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