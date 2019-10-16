Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

15 жовтня компанія Google представила нове покоління смартфонів Pixel 4. Однією з головних переваг смартфона є його камера. Виробник вже запевнив, що це буде одна з найкращих камер на ринку.

Журналісти The Verge вирішили перевірити, чи насправді камера Google Pixel 4 настільки крута. А також порівняли зроблені знімки із фото, що робить ще одна новинка з потужними камерами – iPhone 11 Pro.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ камери Google Pixel 4 Основний сенсор 12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS,

кут огляду 77 градусів

12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS, кут огляду 77 градусів Допоміжний сенсор

16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, телеоб'єктив, кут огляду 52 градуси

16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, телеоб'єктив, кут огляду 52 градуси Фронтальна камера8 Мп, f/2.0, кут огляду 90 градусів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ камери iPhone 11 Pro Основний сенсор

12 Мп, f / 1.8, OIS

кут огляду 77 градусів

f / 1.8, OIS Допоміжний сенсор 12 Мп, f/2.4, ширококутна оптика (120 градусів)

12 Мп, f/2.4, ширококутна оптика (120 градусів) Додатковий сенсор (телеоб’єктив) 12 Мп, f / 2.0

12 Мп, f / 2.0 Фронтальна камера 12 Мп, f/2.2

Тестування Pixel 4 і iPhone 11 Pro провели на вулицях Лондона. Фото на обидва смартфони робили в один і той же час, в автоматичному режимі, з використанням встановлених за замовчуванням додатків камер.

Перше фото зроблене на Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Яка ж камера краща?

При денному освітленні обидва смартфони роблять дуже хороші фото. При фотографуванні людей журналісти вважають кращим Google Pixel 4, адже він робить більш вдалі і природні кадри. Цей смартфон значно краще впорався з балансом світла зі стелі при набагато меншій насиченості, ніж конкурент.

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Перше фото – на Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Та під час збільшення вдаліші фото вийшли у iPhone 11 Pro (це видно на фото подушки).

Селфі зроблене на Pixel 4, друге – на iPhone 11 Pro

Однак, не можна відкидати долю суб’єктивності. Який смартфон на вашу думку знімає краще – вирішуйте самі.

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

Перший знімок – Pixel 4, другий – iPhone 11 Pro

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