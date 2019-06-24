Google Pixel 4: з’явились нові фото флагманського смартфона

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Нові фото Google Pixel 4
Нові фото Google Pixel 4 / indiashopps.com

Згідно із чутками, нове покоління флагманської лінійки смартфонів Google Pixel представлять не раніше жовтня. Та в мережі вже з’явилось чимало зображень новинки. Свіжі рендери показують різноманіття колірної гами, що може отримати майбутня новинка.

Зокрема, новий витік показує, що новий смартфон отримає новий оригінальний колір. Нові зображення оприлюднив сайт IndiaShopps.

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Як свідчать фото, новим кольором став м’ятний (Mint Green), який доповнить два полярні оформлення — чорний та білий. До речі, кнопки вмикання живлення пофарбовані в контрастний колір – жовтий. Що виглядає оригінально і при цьому зберігає стиль різнокольорового логотипу Google.

Google Pixel 4

Google Pixel 4 у м'ятному кольорі 

У моделі з білим корпусом кнопки сині, а у чорної – білі.

Як показували численні витоки, фото будуть розміщені у квадратному модулі, як і в майбутній новинці – iPhone XI.

Так виглядає нова палітра Google Pixel 4

Що ще відомо. У квадратному модулі заховають дві камери (у попередньої моделі основна камера була одинарна). Також у квадраті розмістять спалах і третій датчик, який може бути і третім об’єктивом, або ж у нього буде своє призначення.

Також на фото не видно сканера відбитків пальців, тож найймовірніше він буде вбудований у дисплей.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Google Pixel
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