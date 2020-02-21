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Як виглядатиме смартфон Google Pixel 5: з’явився перший знімок

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На знімку – Google Pixel 4 / mobile-review.com

В мережі з’явилась перша інформацію про майбутній флагманський смартфон від Google – Pixel 5. Знімок із зображенням майбутньої новинки показав американський блогер Джон Проссер з каналу Front Page Tech.

Що нового

Перше, що привертає увагу, блок камери. Він отримав дуже незвичну U-подібну форму. Там розмістять потрійну камеру та спалах. Колір корпусу на рендері – білий. Але пригадуючи попередні версії Pixel можна припустити, що будуть доступні інші яскраві кольори.

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Що стосується передньої панелі, то вона мало чим відрізняється від попередника. Вгорі виробник зберіг товсту рамку, де буде розміщені датчики Soli. Щоправда, порівняно з Pixel 4, рамка буде трохи тоншою.

Технічні характеристики 

На жаль, інформації щодо характеристик смартфона поки обмаль. Відомо лише, що Pixel 5 отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 865 і підтримку мережі п'ятого покоління (5G).

Його також оснастять реверсивною бездротовою зарядкою (смартфон може заряджати інші девайси). Тобто, "класичний набір" флагмана у 2020 році.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Google Google Pixel Новини Техно Техно Смартфони
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