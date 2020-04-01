Google Pixel 5 може залишитися без топового процесора

Користувачі звикли до того, що Google Pixel є представницьким флагманом Android і завжди отримує передове залізо, відмінну камеру, цікавий дизайн і безмежну підтримку Google. Приблизно через півроку нам повинні показати п'яте покоління цієї лінійки, але вже зараз поповзли неприємні чутки про те, що новинка не отримає топовий процесор.

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Google Pixel 5 може перестати бути флагманом

Ми звикли, що нові флагманські телефони на Android зазвичай випускаються з найсучаснішим процесором. В основному це Qualcomm Snapdragon, хоча бувають і винятки у вигляді Kirin у Huawei і Exynos у Samsung. Хоча, для американського ринку Samsung випускає свої флагмани на Qualcomm.

Google Pixel 5, як всі чекають, теж повинен отримати цей процесор, але є ймовірність, що такого не буде, і на це є відразу кілька причин, зазначають у 9to5google.

Snapdragon 865, представлений в кінці минулого року, без сумніву є відмінним процесором. Але у нього є два істотні мінуси. Першим є його ціна, яка безпосередньо впливає на підсумкову вартість смартфона. Другий мінус це його архітектура. Якщо просто, цей процесор займає багато місця в корпусі. Якщо складніше, в нього не інтегрований модем X55 і його доводиться встановлювати окремо. Це призводить до складнішої конструкції і нестачі місця всередині телефону.

З чуток, саме через ці дві причини Google не хоче використовувати найпотужніший процесор в своєму новому смартфоні. Є ймовірність, що вона зупинить свій вибір на Snapdragon 765G. Це другий за потужністю процесор у Qualcomm в актуальній лінійці. Цей процесор слабкіший ніж 865-й, але коштує набагато дешевше, не займає стільки місця і в нього повністю інтегрований модем з підтримкою 5G. Це перший SoC-чіп від Qualcomm з вбудованим 5G.

Коли вийде Google Pixel 5

Через пандемію коронавірусу новий Google Pixel 5 ми повинні побачити восени цього року. На кілька місяців раніше повинен з'явитися Google Pixel 4a. На ньому компанія зможе зайвий раз переконатися в правильності свого вибору.

Якщо Pixel 4a буде добре працювати, Google буде набагато простіше пояснити потенційним покупцям, що вони не повинні гнатися за цифрами в специфікаціях iPhone 12 або Samsung Galaxy Note 20. Купивши Pixel вони отримають більше за менші гроші. Разом з тим трохи зійде хвиля критики, яка завжди обвалювалася на цінник і час автономної роботи смартфонів від Google.

Скільки коштуватим новий Google Pixel

Якщо Google вийде з гонки за топові процесори, ціна нового смартфона може скласти не більше 800-850 доларів. Саме така ціна буде його головною конкурентною перевагою. А дуже хороша підтримка і фірмові фішки Android лише закріплять успіх. Тим більше, що в умовах економічної кризи люди не захочуть витрачати багато грошей на телефон.

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