Google Pixel Watch: інженери компанії розповіли про майбутнє смарт-годинника

Google офіційно оголосила дату презентації нових смартфонів Pixel, однак вже другий рік поспіль представники компанії не згадують про смарт-годинник Pixel Watch. Журналістам вдалося дізнатися, чому розробка розумного пристрою затрималася і коли він нарешті з'явиться на ринку.

За даними видання Business Insider з посиланням на заяву колишніх співробітників компанії, Google дійсно готувалася представити розумний годинник в 2016 році.

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Розробка пристрою. Але незадовго до передбачуваного анонса розробку скасували – інженерам не вдалося налагодити процес синхронізації ґаджета зі смартфонами. За словами одного з розробників, пристрій "не був схожим на те, що належало б до сімейства Pixel".

Вихід на ринок розробки. Пізніше експериментальна новинка дебютувала в двох конфігураціях під назвами LG Watch Sport та LG Watch Style в 2017 році.



Pixel Watch вийшли на ринок під брендом LG

Обидва пристрої отримали процесор Qualcomm Snapdragon 210 і операційну систему Google Wear 2.0, але не отримали достатньої популярності на ринку для конкуренції з Apple Watch і розумними годинами Samsung на базі Tizen OS.

Реліз Pixel Watch. В 2018 році Google спростувала чутки про реліз Pixel Watch, і, за даними джерела, новинка не буде представлена ​​15 жовтня 2019 року разом з новою лінійкою смартфонів.

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Ймовірність анонсу Pixel Watch. Проте покупка корпорацією компанії Fossil, виробника годинників на Wear OS, і нещодавні витоки про розробку нового пристрою імовірно свідчать про появу Pixel Watch в найближчому майбутньому.

З чуток, ґаджет під кодовою назвою Diana буде поєднувати цифрові і аналогові технології. Приблизна дата релізу, характеристики і ціна майбутньої новинки невідомі.

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