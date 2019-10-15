Google презентувала стильний ноутбук Pixelbook Go: характеристики та ціна

Під час осінньої презентації компанія Google представила новий ноутбук Pixelbook Go. Він може похвалитись стильним дизайном та дуже тонким та легким корпусом.

Дизайн. Новинка оснащена екраном з діагоналлю 13,3 дюйма. Він отримав приємний рожевий та класичний чорний кольори. Корпус має заокруглені кути.

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Pixelbook Go отримав доволі компактні розміри – його товщина складає всього 13 мм, а вага не перевищує 900 грамів. При цьому він працює практично безшумно.

Характеристики. Він б4уде працювати на процесорі Intel Core m3 i5 або i7 у парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, залежно від конфігурації. Вбудованого сховища тут передбачено 64/128 або 256 ГБ.

Pixelbook Go коштує від 649 доларів

Він працює під управлінням операційної системи Chrome OS. Що стосується автономності, то на одному заряді він може пропрацювати до 12 годин з підтримкою швидкої зарядки.

Ціна. Вартість Pixelbook Go починається від 649 доларів (16 200 гривень). Продажі стартують з 27 жовтня.

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