Google презентувала стильний ноутбук Pixelbook Go: характеристики та ціна

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Google Pixelbook Go: характеристики та ціна
Pixelbook Go: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Під час осінньої презентації компанія Google представила новий ноутбук Pixelbook Go. Він може похвалитись стильним дизайном та дуже тонким та легким корпусом.

Дизайн. Новинка оснащена екраном з діагоналлю 13,3 дюйма. Він отримав приємний рожевий та класичний чорний кольори. Корпус має заокруглені кути.

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Pixelbook Go отримав доволі компактні розміри – його товщина складає всього 13 мм, а вага не перевищує 900 грамів. При цьому він працює практично безшумно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With an ultra-thin, lightweight design and long battery life, you can stay productive on the go with Pixelbook Go. . At barely 2 pounds* and only 13mm thin with a grippable design, it’s the ideal partner-in-crime on those unexpected work trips. You can get up to 12 hours of battery life**, and a quick 2-hour boost with just 20 minutes of charge. . Starting at $649, Pixelbook Go starts shipping on October 27th. . #madebygoogle #pixelbookgo . . . . . . . . . . *Weight varies by configuration and manufacturing process. . **Battery performance is based on a mix of video, web browsing, productivity and other use. Actual results may vary.

Допис, поширений Made by Google (@madebygoogle)

Характеристики. Він б4уде працювати на процесорі Intel Core m3 i5 або i7 у парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, залежно від конфігурації. Вбудованого сховища тут передбачено 64/128 або 256 ГБ.

Pixelbook Go

Pixelbook Go коштує від 649 доларів

Він працює під управлінням операційної системи Chrome OS. Що стосується автономності, то на одному заряді він може пропрацювати до 12 годин з підтримкою швидкої зарядки.

Ціна. Вартість Pixelbook Go починається від 649 доларів (16 200 гривень). Продажі стартують з 27 жовтня.

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Теги: Новини Техно ноутбук Google Техно Ґаджети
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