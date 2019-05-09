Google планує продовжити традицію з випуском "бюджетних" смартфонів

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Google планує продовжити традицію з випуском "бюджетних" смартфонів
Google планує продовжити традицію з випуском "бюджетних" смартфонів / Engadget

В рамках конференції Google I/O 2019 пошуковик представив нові «бюджетні» смартфони Pixel 3a та 3a XL. Однак фанатів «пікселів» турбувало питання чи отримає він наступника і Google натякнула, що новинки все ж побачать світ.

Незадовго до анонса новинок головний редактор англомовного інтернет-ресурсу Android Police поспілкувався з представниками команди розробників сімейства Google Pixel 3a.

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Google випускатиме "полегшені" вкрсії флагманів Pixel. Представники Google підтвердили, що прем'єра не є разовою акцією. Випуск "полегшених" версій флагманів планується зробити регулярним, імовірно, щорічним.

Яке майбутнє чекає на бюджетні смартфони? Щоправда, в майбутньому слід очікувати більшої кількості відмінностей в характеристиках флагманських пристроїв і їх версій з літерою "a". Навряд чи корпорації Google буде вигідно пропонувати телефони вдвічі дешевше, якщо багато їх специфікацій будуть схожі з старшими версіями.

 

Наприклад, якщо представники серії Google Pixel 4 отримають багатомодульну основну камеру і сканер відбитків в дисплеї, то Google Pixel 4a можуть залишитися з одиночним основним фотомодулем і класичним дактилоскопічним сканером на задній панелі.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Google Google I / O 2019 Google Pixel Google Pixel 3
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