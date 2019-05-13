Google поділилася новими деталями про "секретну" операційну систему Fuchsia

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Google поділилася новими деталями про "секретну" операційну систему Fuchsia
Google поділилася новими деталями про "секретну" операційну систему Fuchsia / Фото з вільних джерел

На конференції для розробників Google I / O 2019 пошуковий гігант окрім анонсу нової версії Android, вперше поділився деталями щодо нової операційної системи Fuchsia. Про "секретний" проект розповів Хіроші Локхаймер, який відповідає за Android та Chrome OS.

Що відомо про нову операційну систему? Як повідомляє SlashGear, за словами Локхаймера, Fuchsia буде абсолютно новою системою. При її створенні компанія враховує уроки, отримані при роботі з Android та Chrome OS.

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Він також зазначив, що операційна система є експериментом з різними форм-факторами.

Fuchsia OS створюється не тільки для телефонів і ПК. У світі інтернету речей росте число пристроїв, яким потрібні операційні системи, нові середовища виконання тощо. Я думаю, що може спокійно існувати кілька операційних систем з різними перевагами і спеціалізаціями. Fuchsia – одна з них, тому слідкуйте за оновленнями,
– зазначив Хіроші Локхаймер.

Представник Google також підкреслив, що Fuchsia є експериментальним проектом і деякі її частини або функції можуть бути використані в інших продуктах компанії.

Перспективи. Судячи зі слів Локхаймера, Fuchsia не замінить Android та Chrome OS, як раніше передбачалося, а доповнить список. Нова ОС може використовуватися для пристроїв інтернету речей, розумного будинку і тому подібне.

Нагадаємо, що кожен бажаючий може випробувати ранюю версію Fuchsia просто в браузері.

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Теги: Інтернет Техно Новини Техно Android Google I / O 2019 Google
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