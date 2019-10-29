Google "поховала" Flash Player: що це означає

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Google "поховала" Flash Player
Google "поховала" Flash Player / unsplash

Компанія Google офіційно розпрощалася із Flash-технологією. Контент, який і так вже не підтримується у більшості сучасних браузерах, більше не індексуватиметься пошуковим сервісом.

За даними розробника, Flash вже відключили в Chrome, починаючи з версії 76, браузерах Microsoft Edge та FireFox 69. "Кінець ери ...", – констатували в Google.

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Що відомо про технологію? Представники компанії вважають, що свого часу технологія стала відповіддю на нудний інтернет, давши можливість інтегрувати анімацію, медіа та інтерактивні елементи. Але ті часи давно пройшли.

Тепер пошукова система компанії буде ігнорувати Flash-контент та припинить індексувати SWF-файли.

На більшість користувачів і веб-сайти ці зміни ніяк не вплинуть,
– підкреслили співробітники Google.

Альтернативи. Вони впевнені, що настав час нових стандартів, покликаних замінити застарілі рішення. Зокрема, як альтернативу пропонують HTML 5.

Зауважимо, два роки тому про припинення підтримки стандарту заявила сама Adobe, пообіцявши припинити випуск нових версій Flash-плеєра і оновлень в кінці 2020 року. Компанія порадила творцям контенту конвертувати його в інші формати.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Google Adobe
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