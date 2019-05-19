Компанія Google регулярно запускає нові сервіси, а також їх закриває. Зовсім нещодавно пошуковик "відправив на кладовище" поштовий клієнт Inbox, соціальну мережу Google+, месенджер Allo та сервіс скорочення посилань goo.gl, а тепер черга дійшла ще до одного сервісу.

Як повідомляє Engadget, в кінці червня 2019 року припинить свою роботу VR-платформа Jump.

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Що відомо про Jump? Сервіс представили ​​в 2015 році і вона давала змогу користувачам створювати і ділитися контентом для віртуальної реальності. Google навіть заручилася підтримкою GoPro і китайської фірми Yi, які випустили 360-градусні камери вартістю 15 000 доларів і 17 000 доларів відповідно.

Анонс 360-градусної VR-камери Yi Halo – дивіться відео

Які причини закриття сервісу? Причиною закриття сервісу в компанії називають появу більш просунутих і популярніших рішень для створення VR-контенту.

Коли почнуть видаляти облікові записи? З 26 червня в Jump відключать можливість завантаження і редагування нових відео. До 27 червня користувачі зможуть завантажити копію своїх даних, а 28 червня Google почне стирати все з хмари і видаляти облікові записи.

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