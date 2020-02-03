Google покаже вплив змін клімату на історичні пам'ятки

Компанія Google доволі багатогранна і застосовує сучасні технології в різних галузях. Наприклад, для збереження культурної спадщини людства. Саме із цією метою пошуковий гігант зайнявся створення спеціальної колекції, яка демонструє вплив клімату на знамениті історичні пам’ятки.

Що відомо про ініціативу

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У новій колекції "Спадщина на краю" компанія проілюструє своє бачення руйнівного впливу змін клімату на різні пам'ятки, повідомляє Engadget.

Колекція включиатиме більше 50 демонстрацій, що показують вплив змін клімату. 25 моделей в докладному 3D-форматі відтворять з п'яти різних локацій світу:

статуї на острові Пасхи в Рапа-Нуї

старий і новий Едінбург

торговий порт Кілва Кісівані в Танзанії

бангладешськее місто-мечеть Багерхат

древнє перуанське місто Чан-Чан.

Їх детальні тривимірні зображення отримаю за допомогою дронів, фотограмметрії і лазерного сканування.

Ролик, який демонструє вплив клімату на історичні пам'ятки – дивіться відео

Де подивитися зображення

Створені матеріали будуть доступні для завантаження усім охочим через спеціальний сайт. Крім того, для мобільних пристроїв Google створить дві галереї в доповненій реальності з можливістю прогулятися по Мечеті дев'яти куполів в Бангладеші і Форту Герез в Танзанії. У перспективі компанія має намір перенести в доповнену реальність й інші об'єкти.

Острів Пасхи – дивіться відео

Мата проєкту

Google сподівається, що нова колекція спонукає громадськість до більш бережного ставлення до навколишнього середовища і стимулює її до активних дій щодо пом'якшення змін клімату. Але якщо з пам'ятками все ж щось трапиться, то у людей залишаться їх детальні цифрові копії.

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