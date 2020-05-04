Google повністю очистить Chrome від неякісних і шкідливих розширень

У лютому через зростання активності шахраїв Google призупинила розміщення і оновлення платних розширень в офіційному інтернет-магазині браузера Chrome. З метою захисту користувачів компанія повідомила про посилення правил, щоб очистити платформу від застарілих і небезпечних додатків, які вводять людей в оману.

Google пояснила, що останнім часом магазин наповнили спамери та шахраї. Найчастіше їх розширення не виконують жодних корисних функцій і створені для залучення уваги до певних послуг та товарів, розповідає Gizchina.

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Нові правила розміщення розширень в магазині Google Chrome

Заборонено створювати дублікати розширень з різними назвами і однаковим вмістом.

Розширенням недозволені методи "ключового спаму" для заповнення полів метаданих декількома термінами для поліпшення попадання в результати пошуку.

Розробники не мають права використовувати неправильно відформатовані, нерелевантні, надмірні, недоречні метадані, які не містять опису або вводять в оману.

Заборонено будь-яким чином штучно збільшувати оцінку продукту, в тому числі за допомогою платних сервісів.

Заборонено розміщувати розширення, які мають тільки одну мету: запуск веб-сторінки або програми.

Заборонені всі розширення, які зловживають повідомленнями браузера, щоб видавати користувачам спам, рекламу або інші повідомлення.

Якщо розробники розширень не приведуть свої продукти в порядок відповідно до нових правил, то після 27 серпня вони будуть видалені з магазину Chrome в автоматичному порядку.

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