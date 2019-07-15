Google працює над тестуванням нової соцмережі: деталі та фото

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Shoelace: соцмережа від Google
Shoelace: соцмережа від Google

Кілька місяців тому компанія Google офіційно заявила про закриття соціальної мережі Google+. Зараз явилась інформація, що гігант працює над створенням нової соцмережі.

Проект отримав назву Shoelace, запрацював вже й відповідний сайт.

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Деталі. Нова соцмережа від Google має об’єднати людей з однаковими інтересами, які живуть поруч. Тож користувачеві потрібно вказати свої хобі, улюблені розваги. Після чого користувачі зможуть знаходити тематичні заходи та зустрічі поблизу себе, а також створювати власні події.

Після події обговорити враження можна у спільному чаті.

Shoelace

Shoelace тестують у США

Коли запрацює. Додаток вже можна завантажити на платформах Android та iOS, інформації про веб-версію поки немає. Наразі розробники проводять закрите тестування продукту на території Нью-Йорку, реєстрація можлива лише за запрошеннями.

Розробники обіцяють, що Shoelace з часом запрацює по всьому світу. Однак, про конкретні терміни говорити поки зарано.

Shoelace

Поділитись враженнями від події можна у спільному чаті 

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Теги: Google Новини Техно Техно Інтернет
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