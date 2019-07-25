Google представила офлайн-додаток Gallery Go: що він вміє

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Google представила оффлайн додаток Gallery Go
Google представила оффлайн додаток Gallery Go / SoyaCincau.com

Компанія Google неочікувано оголосила про вихід мобільного додатку Gallery Go. В багатьох аспектах новий додаток повторює функції вже існуючого сервісу "Фото" від Google, однак не потребує постійного підключення до мережі для розширених функцій.

Особливості нового додатку від Google.  Як повідомляє 9to5google, сервіс Gallery Go успадкував від "Google Фото" автоматичне сортування фотографій і відео, які зберігаються на пристрої.

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Додаток розподіляє весь відзнятий матеріал за категоріями: "Люди", "Природа", "Селфі", "Тварини", "Документи" та інші. При бажанні користувач може вручну групувати знімки.

Як працює додаток Gallery Go – дивіться відео

Крім розумного сортування, в додатку є редактор, через який налаштовується яскравість, контрастність, насиченість та інші параметри знімка. Є і "чарівна кнопка" для автоматичної обробки фотографій одним натисненням.

На які пристрої можна завантажити? В першу чергу Gallery Go, як й інші Go-додатки від Google, призначені для недорогих пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android Go. Однак його можна встановити на будь-який пристрій з Google Play: єдиною вимогою є версія ОС не нижче Android 8.1 Oreo.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки Google
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