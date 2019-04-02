Google представила тюльпан, що розмовляє та "розумну" ложку: першоквітневі жарти пошуковика

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Google представила тюльпан, що розмовляє та "розумну" ложку
Google представила тюльпан, що розмовляє та "розумну" ложку / Фото з вільних джерел

Першого квітня до жартів вдаються навіть великі корпорації. Зокрема, Google представила кілька цікавих сервісів та навіть перекладач із мови тюльпанів на людську.

"Змійка". У заторі або під час довгої поїздки Google пропонує скоротати годинни в знаменитій грі "Змійка", де потрібно поїздом збирати пасажирів. Розважитися можна в браузері або мобільному додатку, вибравши спеціальний розділ в бічному меню.

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Google
Як грати в "Змійку" від Google

Очищення дисплея. Також Google представила корисне оновлення фірмового додатка "Файли". Воно включає функцію очищення екрану смартфона від будь-якого бруду і відбитків пальців. Для цього використовуються мікровібрації, що дозволяють прибрати все зайве з дисплея.

Сервіс Google для очищення дисплея від бруду – дивіться відео

Крім того, по завершенні очищення додаток генерує навколо смартфона тонке магнітне поле, яке захищає його від забруднень і виділяє солодкий запах.

Мова тюльпанів. Ще однією незвичайною розробкою пошукового гіганта став проект Tulip. Його ідея полягає в можливості перекладу мови тюльпанів на десятки людських мов. Для цього досить посадити квітку в спеціальний горщик і підключити її до розумної колонки Google Home. Після цього можна буде спілкуватися з тюльпаном.

Перекладач з мови тюльпанів – дивіться відео

Гнучка ложка. Клавіатура Google Gbroad підтримує кілька способів введення тексту, але в японському підрозділі компанії розробили ще один. Інженери компанії пропонують друкувати текст за допомогою спеціальної гнучкої ложки. Залежно від сили згинання друкується потрібна буква.

Презентація "розумної" ложки – дивіться відео

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Теги: Техно Новини Техно Google Інтернет
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