Google презентував власний стрімінговий сервіс Stadia

Stadia почне роботу вже цього року в більш ніж у 30 країнах світу. Вартість передплати на сервіс Google не розкрив. Нова стрімінгова платформа для ґеймерів пропонує миттєвий доступ до ігор без необхідності завантажувати або встановлювати їх.

Новий сервіс дозволить грати в найсучасніші і найтехнологічні ігри на будь-якому пристрої з підтримкою Chrome у високій якості (до 4К HDR при 60 fps та з об'ємним звуком на старті). У перспективі Stadia зможе підтримувати розширення до 8К і частоту оновлення до 120 кадрів в секунду.

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Даний сервіс Google тестувала в кінці минулого року під іншою назвою – Project Stream. Користувачі могли ним користуватися через браузер Chrome.

Спільно з AMD компанія розробила спеціальні серверні модулі, які мають продуктивність в 10.7 терафлопса, що більше, ніж у Xbox One X (6 терафлопс) і PS4 Pro (4,1 терафлопса). Технологія дозволить розробникам використовувати для своїх проектів як один, так і кілька подібних модулів. А унікальна для Google інфраструктура з більш ніж 7500 серверних ферм по всьому світу дозволить надавати гравцям мінімальну затримку де б вони не перебували.

Соціальні можливості Stadia дозволять гравцям поширювати посилання на конкретні моменти в іграх, а також "стрибати" в гру прямо з роликів на YouTube. Спеціальні можливості стрімінгового сервісу дозволять створювати ко-оп сесії для великої кількості людей навіть в рамках одного відеопотоку.

Попри те, що нова ігрова платформа не вимагає спеціального заліза, Google продемонструвала Stadia Gamepad, спеціальний джойстик, який буде підключатися до сервісу безпосередньо через Wi-Fi. Він буде мати підтримку збереження стану гри з натискання однієї кнопки та додаткову кнопку для Google Assistant (який отримає ряд додаткових можливостей для ігрових запитів).