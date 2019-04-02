Google припинила продаж популярних смартфонів: деталі

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Google припинила продаж смартфонів Pixel 2 та Pixel 2 XL
Google припинила продаж смартфонів Pixel 2 та Pixel 2 XL / Digital Trends

За даними мережевих джерел, компанія Google припиняє продаж смартфонів Pixel 2 та Pixel 2 XL. Посилання на Pixel 2 в офіційному магазині виробника перенаправляє відвідувачів на сторінку з Google Pixel 3.

Як повідомляє The Verge, Google Pixel 2 та Pixel 2 XL ще можна придбати в інших магазинах, але і там доступні не всі модифікації. Наприклад, компанія Verizon припинила продаж деяких варіантів Pixel 2 відразу після того, як було оголошено про швидку появу наступника.

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Особливості пристроїв. Нагадаємо, апарати Google Pixel 2 та Pixel 2 XL анонсували восени 2017 року, а їх продаж почався в жовтні того ж року. Уже тоді розробники зіткнулися з деякими проблемами, оскільки від покупців практично відразу почали надходити скарги на занадто тьмяні кольори дисплея Pixel 2 XL.

Пізніше вендор зміг вирішити проблему, випустивши відповідне оновлення ПЗ, що дозволяє власникам пристроїв самостійно регулювати насиченість кольору.

Відеоогляд Google Pixel 2 та Pixel 2 XL – дивіться відео

Смартфон Pixel 2 являє собою компактний смартфон з досить скромною тривалістю автономної роботи. Смартфони оснащені якісними камерами, які дозволяють робити чудові знімки. Очікується, що обидві моделі зможуть оновитися до Android Q в цьому році.

Чим мотивоване таке рішення? Прибравши Pixel 2 з власного магазину, розробники навмисно зміщують увагу користувачів на більш актуальні моделі Google Pixel 3 і Pixel 3 XL. Не так давно Google знизила роздрібну вартість даних апаратів, намагаючись наростити обсяг продажів.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Google Pixel Google Pixel 3
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