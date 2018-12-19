Google припинила розробку таємного пошуковика для Китаю

Компанія Google планувала запустити версію свого пошуку із вбудованою цензурою в Китаї. Проте "корпорація добра" відмовилася від затії через непорозуміння між керівництвом та співробітниками компанії.

Про це повідомляє видання The Intercept.

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За даними джерела, команда Google, що відповідає за безпеку, почала писати внутрішні скарги на те, що керівництво тримало від них в секреті розробку проекту.

Конфлікт розгорівся такий, що проект Dragonfly довелося закрити. Низка розробників також були переведені з китайського напрямку в інші регіональні групи.

Відзначимо, про секретний проект Dragonfly стало відомо не так давно. Передбачалося, що "цензурований" пошук буде використовувати чорний список для сайтів і пошукових тем, які стосуються прав осіб, демократії, релігії і мирних протестів. Проект розроблявся з весни минулого року і прискорився з грудня 2017 року, після зустрічі глави Google Сундара Пічаї та китайської влади.

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