Google присвятив "Друзям" серію пасхалок: як їх знайти

Пошуковий гігант Google створив серію пасхалок, присвячених 25-річчю легендарного серіалу "Друзі". Кожному з головних персонажів серіалу розробили окрему пасхалку.

При чому прописувати у пошуку можна навіть українською. Наприклад, якщо написати "Фібі друзі", то на екрані з’явиться гітара, після натискання на яку вистрибує "смердючий кіт" – один із персонажів пісень Фібі.

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Якщо написати "Рейчел друзі", то з'являється манекен з перукою. Клацніть по ньому і ви потрапите на сторінку результатів пошуку зображень для Рейчел.

Пасхалка про Чендлера

Вбивши в пошуку "Моніка друзі" ви побачите відро для прибирання. Натичнувши на відро ви запустите процес "прибирання".

При пошуку "Росс друзі" з'являється диван. Це відсилання до однієї з серій, де Росу купив диван, який в результаті поламався, тому якщо натиснути на зображення 4 рази – диван розламається.

Пасхалка про Фібі

Для пасхалки присвяченої Джої вибрали піцу – натисніть на неї і дізнаєтесь, як персонаж ставився до ділення їжею.

Обравши Чендлера на екрані з'явиться його улюблене крісло-баркалон. А клікнувши на зображення вистрибують курча та каченя, що довго жили з хлопцями.

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