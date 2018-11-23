Google присвятив дудл творцю Незнайки Миколі Носову

З нагоди 110-го дня народження відомого радянського дитячого письменника, драматурга та сценариста Миколи Носова компанія Googleприсвятила йому свій дудл (логотип пошуковика стилізується на честь якого-небудь свята або події – 24 канал).

Яким є дудл на честь 110-річчя Носова

Цього разу логотип Google було виконано в стилі перших кольорових ілюстрацій до збірок оповідань Носова.

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На картинці можна побачити, як письменник і Незнайка перебувають у казковому місті.

"Автор дудла переніс письменника в казкове місто та посадив поруч з його головним жителем – Незнайкой", – наголошується у повідомленні корпорації.



Google згадав про Незнайку та його автора Миколу Носова

Додамо, що дудл з Миколою Носовим можуть бачити лише жителі України та Росії.



Які країни можуть бачити дудл з Носовим

Що відомо про Миколу Носова

Микола Носов народився у 1908 році у Києві. В Україні його родина проживала ще в Ірпіні. З дитинства майбутній літератор захоплювався театром, музикою, шахами та електротехнікою.

Спочатку вчився у Київському художньому інституті, а звідти перевівся у Московський (Всеросійський) інститут кінематографії (ВГИК). Після закінчення російського закладу він тривалий час працював режисером-постановником мультиплікаційних, наукових і навчальних фільмів.

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Кар'єра Носова як письменника розпочалася з казок, які він розповідав своєму синові та його приятелям. Зокрема, після Другої світової війни його розповіді надрукував журнал "Мурзилка".

Серед найвідоміших творів Носова відзначимо трилогію романів-казок про пригоди Незнайки, повість "Вітя Малєєв в школі та вдома", цикл оповідань "Фантазери".

Помер письменник у 1976 році у Москві – йому було 67 років.

У 2018 році у Святошинському районі Києва нова вулиця отримала назву на його честь.

Що таке дудл? У Google пояснюють їхнє значення так: "Це картинки, анімації та ігри, які з'являються на головній сторінці нашого пошуку на честь різних подій, свят та ювілеїв". Дудли, як правило, діляться на глобальні (ті, що є доступні в усьому світі, на всіх доменах Google) та локальні, які можна побачити тільки в одній або декількох країнах.