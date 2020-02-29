Новий дудл від Google – 29 лютого: навіщо потрібен та чим особливий цей день

29 лютого – дата, яка трапляється раз на чотири роки. Саме цей день "зайвий" у високосному році (насправді, звісно, геть не зайвий). А ще 29 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань та Касіянів день.

Щоб виокремити унікальність та особливість дати 29 лютого, Google присвятив їй дудл. На картинці, яку можуть бачити усі користувачі пошуковика, друга літера "О" у слові Google позначена цифрою "29".

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А поруч з обох боків – цифри 28 та 1. У такий спосіб Google показує, що 29 лютого – останній день місяця та останній день календарної зими.

Навіщо у лютому іноді є 29 число?29 число у лютому запровадили для того, щоб календарний рік відповідав астрономічному.



Річ у тім, що повний оберт навколо Сонця планета Земля робить більше, ніж за 365 днів, а саме – за 365,24219 дня.



Щоб вирівняти ситуацію, один раз на чотири роки календарний рік має 366 днів. Такий рік називають високосним.

29 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань. Європейська організація з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS спеціально обрала саме найрідкісніший день у році для, аби символічно нагадати про цю проблему. У невисокосні роки Rare Disease Day, звісно, також відзначають, але 28 лютого.

29 лютого за церковним календарем – це Касіянів день (від імені святого Іоанна Касіяна Римлянина). У слов'ян, до слова, це день асоціювався з різноманітними демонічними впливами: зокрема, зростають ризики захворіти або й померти, а також будь-яка робота не ладуватиметься.

Що цікавого відбувалося 29 лютого

У 1288 Шотландія встановила 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові. У разі відмови той мав сплатити штраф.

У 1504 29 лютого Христофор Колумб використав місячне затемнення, аби залякати індіанців на Ямайці.

У 1712 році у Швеції після 29 лютого настало 30 лютого.

А ще 29 лютого 1940 року народився Йожеф Сабо – знаменитий радянський футболіст та український футбольний тренер.



Дудл від Google до 29 лютого

У народі кажуть, що цього дня не можна виходити з дому до сходу сонця, а також не варто сваритися і скандалити (гадаємо, цього не варто також робити й у будь-який інший день).

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