Google Project Stream: дата презентації нового ігрового сервісу

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Google Project Stream: дата презентації нового ігрового сервісу
Google Project Stream: дата презентації нового ігрового сервісу / unsplash

Потоковий ігровий сервіс Google Project Stream можуть офіційно представити на конференції для розробників ігор GDC 2019. Захід відбудеться вже 19 березня 2019 року.

Ресурс MSPowerUser повідомляє, що компанія вже розіслала запрошення на тематичну подію, який проведуть в рамках конференції.

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Передбачається, що Project Stream покажуть саме на цьому заході, а також розкажуть про терміни виходу і технічні вимоги системи.

На даний момент відомо лише, що потокова передача вимагає інтернет-каналу хоча б в 25 Мбіт / с. Про це свого часу повідомляло видання Kotaku. Джейсон Шрайер тестував гру Assassin's Creed Odyssey на такому каналі, використовуючи в якості ігрової системи MacBook Air 2013. Додатково він зіграв в "Одіссею" через канал на 70 Мбіт / с.

Assassin's Creed Odyssey
Скріншот з гри Assassin's Creed Odyssey

Незважаючи на неможливість відрегулювати параметри графіки і досить низький фреймрейт – він часто не досягав навіть 60 FPS – Шрайер заявив, що вражений технологією. Хоча і відзначив невеликі лаги і розсинхронізацію. Втім, він тестував бета-версію, тому якщо новинку покажуть на GDC, вона напевно буде краще.

Поки що компанія не уточнює терміни запуску нової системи, однак, швидше за все, це буде 2020 рік. Справа в тому, що в 2020 році Microsoft планує запустити власний сервіс потокової трансляції ігор Project xCloud. Він буде "заточений" виключно під консольні проекти і, як очікується, зможе підвищити популярність Xbox One.

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Теги: Техно Ігри Google Microsoft
Джерело: 24 Канал
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