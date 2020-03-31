Google роздає безкоштовну рекламу українському бізнесу

Ми вже неодноразово писали що коронавірус завдає колосальної шкоди світовій економіці. Тож багато компаній, особливо середній та малий бізнес, потребують підтримки. Корпорація Google вирішила надати купони на безкоштовну рекламу.

Загальна сума рекламних купонів 340 мільйонів доларів. Всім активним рекламодавцям запропонують купони, які можна активувати в будь-яких рекламних каналах компанії, зокрема пошук на YouTube. Українські акаунти також можуть претендувати на ці купони.

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Пропозиція стосується малих та середніх компаній, які з початку 2019 року розміщують рекламу безпосередньо через Google або партнерів.

Як скористатись купоном

Спеціальні пропозиції будуть нараховуватися на рахунок рекламодавця - вони отримують відповідне повідомлення протягом місяця. Їх можна побачити в особистому кабінеті.

Ці купони можна використовувати на погашення заборгованостей в Google Ads, покупку реклами в пошуку, на YouTube і в інших продуктах Google.

Коли можна використати купони

Цю рекламу можна використати протягом всього року. Термін дії бонусів закінчується 31 грудня 2020 року.

Раніше до благодійності долучилася корпорація Facebook. У компанії пообіцяли направити додаткові 100 мільйонів, щоб допомогти ЗМІ подолати кризу.

Чверть цієї суми – 25 мільйонів – буде надана у вигляді грантів для фінансування менших, регіональних видань в рамках проєкту під назвою Facebook Journalism Project.

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