Google розкрила всі деталі сервісу Stadia: особливості, ціна та ігри

На першій трансляції Stadia Connect компанія Google розкрила всі деталі щодо запуску інтригуючої геймерської платформи. Пошуковик оголосив дату запуску, список країн, ціну підписки та список ігор, які підтримуватиме перспективний проект.

На яких пристроях та у яких країнах підтримуватиметься? Крім телевізорів, комп'ютерів і ноутбуків Stadia можна буде запускати на планшетах і смартфонах Google Pixel, починаючи з Pixel 3.

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Підтримка інших смартфонів з'явиться пізніше. Сервіс запуститься в 14 країнах, серед яких не буде України. Надалі Stadia буде доступна і в інших регіонах світу.



Які країни першими отримають доступ до Google Stadia

Особливості з'єднання. Необхідна мінімальна швидкість інтернету для використання сервісу – 10 Мбіт / с на вхід і 1 Мбіт / c на вихід. Вона дасть змогу грати в 720p. Для 4K і звуку 5.1 потрібно 35 Мбіт / c. Крім того, для гри в 4К користувачеві знадобиться приставка Chromecast.

Ціна підписки. Підписка Stadia Pro обійдеться в 9,99 доларів і дасть змогу грати в 4K і 60 FPS. Сервіс буде підтримувати будь-який пристрій введення – геймпад або миша з клавіатурою. Безкоштовна підписка Stadia Base забезпечить 1080p, але ігри доведеться купувати окремо.

Всі особливості Google Stadia – дивіться відео

За 129 доларів можна буде придбати стартовий набір, в який увійде геймпад, приставка Chromecast і три місяці підписки Stadia Pro з повним доступом до Destiny 2.

Доступні ігри. У Stadia на старті буде доступна 31 гра, включаючи Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, The Division 2, Mortal Kombat 11, RAGE 2 і DOOM, а також новітні тайтли, такі як Ghost Recon: Breakpoint.

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