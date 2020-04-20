Google розмістила роботу українця на офіційній Instagram-сторінці

Корпорація Google активно веде свою сторінку Instagram. У компанії є спеціальний арт-проєкт зі збору цікавих втілень логотипу Google. Цього разу компанія обрала роботу українського креативщика Слави Кобзенко.

Зараз робота українця на Instagram-сторінці Google вже набрала понад 70 тисяч лайків. На картинці велика буква G, викладена з брусків мила на різних мовах з дотримання фірмових кольорів компанії.

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"Навіть перекладати не потрібно. Нинішній #MySuperG від Слави Кобзенко нагадує нам, як ми можемо допомогти зупинити поширення коронавірусу", – прокоментували зображення у Google.

Таким чином компанія натякає і нагадує, як важливо слідкувати за гігієною, зокрема ретельно мити руки. Саме таким чином можна зупинити поширення вірусу.

Що відомо про автора

Зі Славою Кобзенком поспілкувалися видання ain.ua. Раніше він працював креативним директором агентства RAM360. А зараз є радником заступника Міністра оборони України в рамках поновлення візуального стилю МОУ.

"Я більше тяжію до дизайну, а не до копірайту. Тому періодично експериментую з різними форматами, особливо приділяючи уваги ситуативним. Ось і свій Instagram-акаунт (DIU – Designed in Ukraine), крім збору хороших рекламних кейсів, періодично використовую для розміщення своїх дизайн-робіт", – розповів автор роботи.

Що таке #MySuperG

Це проєкт Google, в рамках якого будь-який користувач може створити креативну версію логотипу. Після цього потрібно додати хештег #MySuperG. Якщо робота сподобається бренду, її розмістять на офіційній сторінці компанії.

Раніше Святослав Кобзенко розмістив з цим хештегом роботу своєї тещі – пенсіонерки Людмили Кисельової. Вона займається вишивкою у стилі "французький вузлик". У такому стилі вона створила логотип Google.

Цей логотип так сподобався компанії, що його розмістили на аватарці профілю.

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