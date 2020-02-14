Google розповіла про небезпеку сторонніх лаунчерів

За більш ніж десятирічну історію за Android закріпився статус найнебезпечнішої мобільної ОС на ринку. Такої думки дотримуються дуже багато користувачів, проте це хибна позиція. Адже Android – це, по суті, платформа, яку виробники вільні змінювати і конфігурувати так, як хочеться їм.

Розпізнати "чистий" Android в тій чи іншій оболонці стає все складніше. Однак оболонки відрізняються один від одного не лише оформленням, а й підходом творців до їх розвитку. Правда, далеко не завжди це виявляється безпечно.

Цікаво: Google помилково опублікувала нові подробиці Android 11

Прагнення Samsung підвищити ступінь захищеності смартфонів лінійки Galaxy шляхом зміни коду ядра привела до появи великої кількості багів і вразливостей в One UI. З такою заявою виступили експерти проєкту Google Project Zero, які займаються дослідженнями в області інформаційної безпеки. На думку Яна Хорна, фахівця з безпеки операційних систем, своїми діями Samsung не лише погіршує показники захищеності Android, а й наражає користувачів на необґрунтований ризик.

Чи безпечний Android

З точки зору безпеки Linux, на якій базується Android, досить досконала, щоб експлуатувати її без змін, відзначають експерти Google Project Zero. Google дає виробникам можливість змінювати операційну систему, як вони вважають за потрібне.

Разом з тим компанія не рекомендує їм змінювати захисні механізми операційки. В іншому випадку виробники не просто підривають безпеку платформи, але й вселяють в користувачів безпідставну впевненість в їх безпеці.

За інформацією Google Project Zero, проблеми з безпекою характерні для багатьох смартфонів Samsung. З останнього – Galaxy S10 і Galaxy A50, в прошивках яких виявилися критичні уразливості, які дозволяли виконувати на пристроях довільний код. Простіше кажучи, шкідливі програми, які потрапляли на ці апарати, могли самостійно отримувати дозволи без відома користувачів і дозволяли своїм творцям віддалено проводити з інфікованими пристроями будь-які маніпуляції.

Цікаво: Новий баг Android видаляє файли користувачів

Чи безпечні сторонні оболонки для Android

Ця проблема характерна не тільки для смартфонів Samsung, але і для багатьох інших. Річ у тім, що зміна коду операційки, навіть якщо це робиться з метою гарантування безпеки користувачів, може призводити до конфлікту в роботі тих чи інших елементів. А це, як правило, негативно впливає на ефективність штатних механізмів захисту.

Виправити ситуацію часто не вдається навіть апаратним компонентам, якими виробники постачають свої пристрої, адже якщо у мікросхеми, що шифрує дані, відсутнє стабільно працююче ПЗ, зиску від неї буде небагато.

Водночас "чистий" Androoid недостатньо розвинений з точки зору функціональних можливостей і дуже часто поступається стороннім оболонкам. Саме цей факт і штовхає користувачів до більш функціональних сторонніх оболонок, які не завжди виявляються безпечним рішенням.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно