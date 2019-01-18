Google розвіяла найпопулярніші міфи про користувачів інтернету

Компанія Google розвіяла найбільш поширені міфи про інтернет. Зокрема фахівці пошукового гіганта спростували стереотипи про котиків та інтереси жінок в глобальній мережі.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Котиків в мережі люблять більше

Твердження, що кішки захопили інтернет, виявилося звичайним міфом: згідно зі статистикою, собаки популярніші за котів. Останні років 10 вони лідирують в пошукових запитах по всьому світу.

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Також собаки виграють з пошуку на YouTube і відчутно вирвалися вперед в Instagram – з хештегом #catsofinstagram викладено 92,6 мільйона фото, а з #dogsofinstagram – 121 мільйон постів, тобто на 30% більше фотографій.

Людям старше за 50 років не потрібен інтернет

Інтернет більше не територія виключно молодих. До слова, 70% жінок старше 50 років регулярно проводять час онлайн, роблять покупки і шукають відповіді на свої запити.

На сайти про дітей заходять тільки мами

Згідно з дослідженням, батьки-мілленіали беруть на себе активну батьківську роль і не менше, ніж мами, сидять на всіляких форумах про виховання дітей. 87% татусів грають зі своїми дітьми; 58% – ставлять сім'ю вище роботи; 26% – беруть на себе всю турботу про дітей.

Окрім того, 86% чоловіків дивляться огляди дитячих товарів, рецептів для дітей і навчальний контент, а 40% цілеспрямовано шукають експертні поради з виховання.

Жінок в інтернеті цікавлять тільки краса, відносини і кулінарія

Вивчивши жіночі запити на YouTube, аналітики дійшли висновку, що серед їхніх інтересів є:

• бізнес: жінки стали дивитися в три рази більше відео про підприємництво в порівнянні з 2017 роком;

• освіта: жінки часто шукають навчальні ролики і дивляться їх на 50% активніше чоловіків (і це не б'юті-огляди);

• 30% аудиторії геймерських відео – жінки.

Інтернетом активніше користуються в містах-мільйонниках

Насправді дані підтверджують, що активні користувачі інтернету живуть не лише у великих містах. В містах-мільйонниках активно користується інтернетом 75% населення, в той час як у містах менше 100 тисяч користувачів мережі 65%. В селах частка активних користувачів інтернетом 53%.

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Мобільними пристроями для виходу в інтернет станом на 2018 рік користуються 54,5% українців у віці 12 – 70 років (абсолютна кількість – 16,7 мільйона осіб), хоча роком раніше ця частка становила лише 39%.

Найактивніше зростає частка смартфонів – з 37% в 2016 до 57% в 2017 і 74% в 2018 році. Частка планшетів практично не змінюється, складаючи близько 20%, а ось десктопи втрачають свою частку (з 89% до 82%) за рахунок помітного приросту смартфонів і розвитку 3G і 4G мереж в Україні.

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