Google спростить прошивку Android-смартфонів

Прошивка Android-смартфона іноді може бути досить складним завданням навіть для фахівця, який користується різними програмами. Компанія Google представила новий сервіс Android Flash Tool, покликаний полегшити процес оновлення системного ПЗ гаджетів.

Оновлений інструмент дозволяє обходитися без пошуку спеціального способу в інтернеті: тепер для прошивки достатньо браузера і USB-кабеля для заливки програмного забезпечення, зазначає Slashgear.

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Як все це працює

Для успішної прошивки також потрібно застосувати програмне забезпечення розроблене в рамках проєкту AOSP (Android Open Source Project). Додаток дозволяє легко встановлювати Android збірки та оновлення, які часто випускає Google, а також власний софт і патчі для AOSP-збірок.

Збірки, що випускаються в рамках проєкту Project Treble, були доступні ще у 2019 році, але тільки недавно з'явився Android Flash Tool для веб-браузерів. Фактично це веб-додаток, що використовує новий WebUSB API, що забезпечує підключення і роботу з сумісним Android-смартфоном.

Розробникам відтепер не потрібні "образи" операційних систем та додаткові інструменти на кшталт ADB (Android Debug Bridge), а браузер повинен використовувати WebUSB API, присутній в Google Chrome, Microsoft Edge версії 79 або вище і останніх версіях Opera.

Варто відзначити, що зараз сервіс підтримує тільки пристрої лінійки Google Pixel (Pixel 2 і новіше). Надалі перелік сумісних пристроїв імовірно буде розширено. Скористатися веб-версією Flash Tool можна за цим посиланням.

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