Google створила найпотужніший квантовий комп'ютер

В одній із наукових публікацій компанія Google повідомила про досягнення "квантової переваги", а якщо точніше, то створення комп’ютера Sycamore. Зауважимо, розробка отримала об’єм пам’яті 53 кубіта (кубіт – квантовий розряд або найменший елемент для зберігання інформації в квантовому комп'ютері) та зміг коректно завершити спеціальну програму.

Що відомо про квантовий комп'ютер Google? Необхідні обчислення 53-кубітний комп'ютер виконав за 200 секунд, в той час, коли класичному сучасному суперкомп'ютеру потрібно 20 000 років для виконання цього завдання, повідомляє Tom's Hardware.

Читайте також: Процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов випробування в низці тестів: деталі

Крім Sycamore, в матеріалах вчених фігурувала ще більш потужна система Bristlecone з пам'яттю 72 кубіта, хоча в силу невідомих причин вона не брала участь в експерименті.

Публікація про квантовий комп'ютер з’явилася на сайті NASA, але через деякий час її вилучили зі списку доступних статей. Представники Google відмовилися від коментарів, але як припускають журналісти, матеріал був опублікований до проходження процедури рецензування.

Інші подібні розробки. Не так давно квантові комп'ютери в основному зустрічалися лише в науковій фантастиці. Але в останні роки кілька компаній домоглися прогресу в цій сфері, включаючи Google, IBM, Microsoft та Intel.

У 2018 році IBM довела, що квантові комп'ютери можуть перевершити класичні при вирішенні певних проблем, а Intel представила свій 49-кубітовий квантовий комп'ютер Tangle Lake на CES 2018.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно