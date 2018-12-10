Google та Amazon готують свої аналоги навушників AirPods

Компанії Google та Amazon готують свої аналоги бездротових навушників Apple. Про це заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо.

Пише iDB.

Свої аналоги навушників Google і Amazon мають випустити у другій половині 2019 року. За словами аналітика, обидві компанії використовуватимуть одинакових постачальників – за виробництво електронної частини відповідає Unitech, а за збірку – Goertek.

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Навушники будуть підтримувати роботу з фірмовими голосовими асистентами Google Assistant і Amazon Alexa. Також, ймовірно, модель Google буде підтримувати функцію швидкого підключення бездротових навушників Fast Pair.

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