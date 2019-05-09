Google теж працює над гнучким смартфоном

Тренд на гнучкий смартфон набирає обертів. Після Samsung та Huawei, які вже представили свої варіанти гнучкого девайсу, Google заявила про наміри випустити схожий гаджет.

Як пише видання The Verge, у компанії заявили, що зараз вивчають технології гнучких смартфонів і вже деякий час створюють прототипи складних дисплеїв.

Наразі в компанії зосередили увагу на екрані.

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"Ми створюємо прототип технології. Ми займаємося цим уже давно. Однак, я не думаю, що поки є чіткий варіант використання подібної технології", - заявив керівник відділу розробки Google Pixel Маріо Кейроз.

Чому Google не поспішає з розробкою. Як пояснив Кейроз, складні смартфони – це просто варіант запропонувати користувачеві великий дисплей. Тож перед розробниками ще чимало складних завдань.

Те, що компанія планує створити складний смартфон можна було здогадається ще восени. Тоді компанія анонсувала підтримку Android для складних дисплеїв. Нова операційна система Android Q теж підтримує смартфони з гнучкими дисплеями різних форматів.

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