Google Translate отримає нову функцію, яка допоможе вивчати іноземні мови

Компанія Google планує розширити функціонал сервісу Google Translate. Ця нова функція має сприяти вивченню іноземних мов. Поки невідомо, коли вона запрацює повноцінно.

Цю нову функцію виявила хакер Джейн Манчун Вон.

Як вона працюватиме

Ця нова функція Google Translate за прикладом сервісу Duolingo.

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Нова функція даватиме змогу користувачеві вчити окремі слова. Власник має подивитися значення спочатку на одній стороні картки, далі вона обертається і можна побачити правильне значення.

Google Translate is working on Flashcards for Phrasebook pic.twitter.com/277BNsltql — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 दिसंबर 2019

Таким чином користувач може порівняти своє припущення з правильною відповіддю на іншому боці.

Джейн Манчун Вонг також опублікувала відео, на якому видно, як працює ця функція. Однак, наразі немає інформації, коли нова функція стане доступною для користувачів.

Що таке Google Translate? Це сервіс, розроблений компанією Google, що дає змогу автоматично перекладати слова та речення з однієї мови на іншу. Google використовує власне програмне забезпечення для перекладу.



Переклад з іноземної на українську та навпаки став доступний з 2008 року. Для поліпшення сервісу користувач може сам запропонувати варіанти перекладу текстів.

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