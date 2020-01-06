Google відключила розумний будинок Xiaomi: що трапилося

Компанія Google заборонила доступ низці пристроїв розумного будинку Xiaomi до платформи Google Home. Це абсолютно безпрецедентний випадок, причиною для якого стала неадекватна поведінка розумної камери стеження Xiaomi Mijia.

Причина такого рішення Google

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Як з'ясувалося, кілька користувачів поскаржилися на форумі Reddit, що кожного разу, коли вони просять асистента вивести на екран смартфона відео з власних камер, вони насправді бачать записи з чужих. Виходить, що якщо вони бачать кадри з чужих будинків, отже, хтось бачить те, що знімають їх власні камери.

Досить дивно, що зображення з чужих камер, які бачили випадкові користувачі, не були кольоровими та містили спотворення. З чим саме це пов'язано, сказати складно. Але, швидше за все, ми про це вже не дізнаємося, тому що Google, аби захистити своїх користувачів від несанкціонованого стеження з боку третіх осіб, просто взяла і заблокувала можливість керувати технікою, пов'язаної з Mi Home, через Google Home.

Що кажуть у Google

За словами офіційних представників компанії, відключення має тимчасовий характер і можливість взаємодіяти з розумними гаджетами Xiaomi буде відновлена, як тільки буде знайдена причина збою. Скільки часу це може зайняти в Google уточнювати не стали.

Чим небезпечний розумний будинок

Загалом ситуація далеко нетривіальна. Попри те, що раніше такого не було, Xiaomi фактично піддала серйозній небезпеці своїх користувачів, дозволивши стороннім особам шпигувати за ними в реальному часі. Тепер потрібно з'ясувати, чи можна було визначити адресу, з якої надходило відео. Адже якщо в мережі стався збій, який випадково змішав приналежність камер, не виключено, що таким чином можна було й відстежити фактичне місце проведення записів.

Тимчасове вирішення ситуації

До тих пір поки спільна робота пристроїв Xiaomi й платформи Google Home не буде відновлена, у користувачів залишаються інші можливості з управління системами. Це можна робити, наприклад, через додаток Mi Home. Крім того, є можливість під'єднати Siri, з якої таких проблем, не відбувається.

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