Google відмовилась від виробництва планшетів

Компанія Google працює над великою кількістю продуктів, в тому числі ноутбуками, смартфонами та планшетами. Однак корпорація оголосила, що скоротить асортимент розумних пристроїв та розповіла про майбутнє пристроїв лінійки Pixel.

Про закриття відділу розробки планшетів повідомив в своєму Twitter-блозі старший віце-президент Google Рік Остерло.

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Які зміни чекають на лінійку? За його словами, зміна стратегії торкнеться тільки розробки заліза. Google як і раніше має намір активно брати участь в розробці Android та Chrome OS для корпоративного і споживчого ринків. А вже продані планшети Pixel Slate будуть отримувати регулярні оновлення ПЗ до червня 2024 року.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) 20 червня 2019 р.

За наявною інформацією, нові планшети Google, які перебувають на етапі розробки, не змогли продемонструвати належний рівень якості.

Смартфони Google Pixel. Кадрові перестановки в Google не торкнуться планів з розробки смартфонів серії Pixel – ними займається окрема команда інженерів. Зауважимо, анонс Google Pixel 4 та Pixel 4 XL очікується в жовтні 2019 року.

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