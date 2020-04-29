Google відзвітувала про найнижчі темпи зростання за 5 років – акції компанії зросли на 7%

Alphabet Inc., що є материнською компанією Google, відзвітувала у вівторок після закриття торгів про свої доходи за перший квартал. Прибуток виявився нижчим за очікуваний, оскільки пандемія COVID-19 викликала "значне зниження доходів від реклами", яке, однак, було меншим, ніж очікували аналітики. В результаті акції компанії виросли на 7%.

Компанія Alphabet отримала за перший квартал прибуток в розмірі 6,84 мільярда доларів у порівнянні з 6,66 мільярда за аналогічний період минулого року. Аналітики Уолл-Стріт в свою чергу очікували 7,21 мільярда, повідомляє AP.

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Загальна виручка склала 41,2 мільярда доларів, що на 13% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Аналітики ж в середньому розраховували на показник в 40,29 мільярда, або зростання на 10,87%.

Ринок реклами

Продажі реклами Google склали 33,8 мільярда доларів, при цьому близько 73% припало на пошукову систему і 12% – на сервіс YouTube. Водночас прибуток від пошукової реклами скоротилася на 15-17% в кінці березня у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, хоча аналітики очікували більшого падіння.

Загалом витрати зросли на 12% у порівнянні з минулим роком і склали 33,2 мільярда доларів.

Як звіт вплинув на компанію

Після публікації результатів першого кварталу акції компанії злетіли більше ніж на 3%. Потім вони піднялися на 7% під час телефонної конференції, на якій топ-менеджери Google повідомили про плановане скорочення витрат.

Затягування поясів

Сундар Пічай, генеральний директор Alphabet, на початку квітня зробив заяву про скорочення витрат до кінця року, починаючи з відмови в прийомі на роботу нових співробітників. Компанія змушена була скоротити наполовину свій бюджет у сфері маркетингу через низький попит на рекламу подорожей і розваг, яка приносила левову частку доходу Google. Пічай вважає, що перший квартал характеризувався сильним ривком, який швидко зійшов нанівець через епідемію.

Фінансовий директор Alphabet Рут Порат зазначила, що протягом перших двох місяців кварталу показники продажів були високими, але потім у березні компанія зіткнулася зі значним сповільненням зростання доходів від реклами. Однак, обсяг реклами, що розміщується на YouTube, виріс на 33,4%, до 4,04 мільярдів, у той час як продажі Google Cloud виросли на 52%, до 2,78 мільярдів.

Ми очікуємо, що другий квартал буде важким для нашого рекламного бізнесу і буде тісно залежати від макроекономічних показників,

– сказала вона.

Бізнес Google, не пов'язаний безпосередньо з рекламою, залишався сильним протягом всього кварталу, особливо це стосується таких сервісів, як Google Cloud, YouTube і Google Play.

На думку Рут Порат, це пояснюється тим, що на початку кризи користувачі прагнули знайти більше інформації про коронавіруси і пов'язані з ним теми.

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