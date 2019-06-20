Google випадково випустила липневе оновлення Android

Компанія Google випадково почала поширювати чергове оновлення системи безпеки Android для деяких смартфонів Google Pixel 3a і Pixel 3a XL. Оновлення має номер версії PQ3B.190705.003 і її мали випустити 5 липня.

Цю помилку помітили кілька користувачів Reddit, пише phonearena.com.

Там повідомляють, що це збірка призначена для внутрішнього тестування співробітниками Google.

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Щоправда, істотних змін у цьому патчі немає. Просто чергове планове оновлення, яку усуває виявлені за останній місяць уразливості.

Це вже не перша така помилка Google

До речі, це вже не перший такий випадок. Схожа ситуація була у 2017 році, коли Google помилково випустила оновлення для Google Pixel XL, призначене для внутрішнього тестування.

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