Google випустила дуже корисне оновлення для YouTube

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Google випустила дуже корисне оновлення для YouTube
Google випустила дуже корисне оновлення для YouTube / Unsplash

Система рекомендацій відеохостингу YouTube неодноразово викликала невдоволення аудиторії. Компанія Google вирішила випустити оновлення для мобільного додатку сервісу, яке вирішить проблему нав'язливих матеріалів.

Деталі про нову функцію. Раніше перегляд всього лише одного ролика на абстрактну тематику міг "засмітити" стрічку рекомендацій десятками сторонніх пропозицій всупереч уподобанням власника аккаунта. Тепер це в минулому.

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Оновлений додаток YouTube для Android дає змогу швидко прибрати всі пропозиції окремо взятих каналів з розділу рекомендацій за допомогою пункту контекстного меню "Не рекомендувати цей канал", йдеться в офіційному блозі YouTube.

YouTube
В YouTube можна вносити до "чорного списку" канали

Зауважимо, кремі відео користувачі могли відзначати таким чином і раніше, але можливість занести в "чорний список" ціле джерело істотно знизить ймовірність появи інших пропозицій в стрічці.

Доступність функції. На даний момент нова функція доступна тільки для частини пристроїв на базі мобільної ОС від Google. Нові версії програми для iOS і десктопних ОС будуть анонсовані пізніше.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Android Смартфони Google YouTube
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