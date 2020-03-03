Google випустила масштабне оновлення для смартфонів Pixel: деталі

В кінці 2019 року компанія Google перейшла до пакетного оновлення операційної системи Android для смартфонів лінійки Pixel. Нова версія апдейту під назвою Pixel Feature Drop принесла власникам фірмових девайсів більше десятка корисних функцій.

Детально про нові функції

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У список нововведень, які будуть доступні користувачам смартфонів Google Pixel увійшли наступні функції.

Cards & Passes

Функція дозволить отримати швидкий доступ до банківських карт, квитків, посадкових талонів або інших карт з Google Pay одним довгим натисканням. Власники Google Pixel 4 також отримають швидкий доступ до екстрених контактів та медичної інформації, що зберігається в додатку Personal Safety.

Пізніше такі можливості з'являться в Android 11 і для інших пристроїв.

Додавання скріншота посадкового талона в Google Pay

Одним натисканням посадковий талон зі штрихкодом можна буде додати у відповідний сервіс для подальшого використання.

Google Pay буде автоматично оновлювати інформацію про політ, а в день відльоту талон можна буде вивести на екран довгим натисканням кнопки живлення в додатку Cards & Passes.

Доступ до функції отримають власники Google Pixel 3, Google Pixel 3a і Google Pixel 4 у всіх країнах, де підтримується Google Pay.

Призупинення відтворення за допомогою Motion Sense за допомогою жесту без дотику до дисплея.

за допомогою жесту без дотику до дисплея. Розклад включення темного інтерфейсу відповідно до денних і нічних циклів (налаштувати час перемикання вручну поки не можна).

відповідно до денних і нічних циклів (налаштувати час перемикання вручну поки не можна). Правила для дзвінків і повідомлень

Смартфон буде автоматично переходити в режими "не турбувати", "безшумний" або "тільки вібрація" за розкладом, при підключенні до виділеної мережі Wi-Fi або при зміні місця розташування користувача.

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Duo AR Effects

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В ході відеодзвінка можна демонструвати рухомі елементи доповненої реальності, що реагують на міміку користувача. Функція недоступна власникам Google Pixel 2 і Google Pixel 3a через високу ресурсоємності.

Збільшення селфі

У Google Pixel 4 можна буде активувати функцію, що дозволяє робити "об'ємні" знімки на єдину селфі-камеру смартфона.

Ідентифікація ДТП

У додатку Personal Safety з'явиться автоматична реєстрація факту попадання користувача смартфона в ДТП і оповіщення екстрених служб.

Крім США, функція буде доступна в Австралії і Великобританії. Офіційно її отримають тільки власники Google Pixel 4, але APK-файл Personal Safety з Android 11 Developer Preview можна скачати й на інші моделі лінійки.

Live caption

Дозволяє перетворити в текст відтворений на смартфоні аудіозапис в режимі реального часу. Функція вже доступна для більшості смартфонів Google Pixel, але з березневим оновленням її отримають всі користувачі гаджетів Google цієї серії.

Поки передбачена підтримка тільки англійської мови. Крім того, функція недоступна для розпізнавання слів в музиці, під час телефонної розмови або VoIP-бесіди.

Покращене розпізнавання довгого натискання

За запевненням Google, теперсильне тривале натискання на екран дозволить швидше "отримати допомогу від додатків"

Адаптивне налаштування яскравості

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Яскравість зображення буде автоматично збільшуватися при яскравому зовнішньому освітленні.

Нові функції на смартфонах Google Pixel – дивіться відео

Коли з'являться нові функції

Поширення апдейта буде проводитися хвилями. Власники смартфонів лінійки Google Pixel зможуть завантажити його в найближчі дні в залежності від регіону використання.

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