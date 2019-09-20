Google випустила оновлення для браузера Chrome: що нового

Компанія Google продовжує покращувати десктопну та мобільну версію браузера Chrome. Окрім традиційного набору виправлень, в новій версії додатку розробники спростили обмін посиланнями між мобільними пристроями та PC та додали ще низку корисних функцій.

Результати пошуку. З релізом версії Chrome 77 у користувачів з'явилася можливість бачити результати пошукової видачі прямо в інтерфейсі адресного рядка без відкриття вкладки з пошуковою системою, повідомляє Android Police.

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Наприклад, так можна дізнатися погоду в своєму місті, перевести одну валюту в іншу або використовувати рядок пошуку як калькулятор.

Поширення посилання. Ще одне нововведення – можливість швидко ділитися посиланнями з мобільного пристрою. Попередньо включивши синхронізацію і авторизувавшись на ноутбуці і смартфоні під одним обліковим записом Google, можна відправляти посилання на комп'ютер в один тап, без копіювання та пересилання URL вручну. Відповідне меню з'явилося в пункті "Поділитися".



В Chrome 77 можна легко ділися посиланнями між своїми девайсами

Кастомізація. Додатково в мобільній версії браузера з'явилася можливість компонування вкладок у вигляді плиток, а також їх групування. Нарешті, Chrome 77 обзавівся функцією регулювання колірного оформлення інтерфейсу.



В Chrome 77 з'явилась можливість кастомізації браузера

Як отримати оновлення? Оновити Chrome до актуальної версії можна з меню налаштувань браузера. Додаток самостійно перевірить наявність оновлень і після інсталяції попросить виконати перезапуск.

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