Google випустила першу бета-версію Android 11 для розробників: особливості ОС
Зазвичай Google випускає перші збірки нових версій мобільної операційної системи Android на початку весни, однак цьогоріч компанія неочікувано змінила "традиції". Дебютна бета-версія Android 11 для розробників з'явилася в мережі без гучного анонсу і вже доступна для завантаження.
Особливості нової ОС
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- Оптимізація інтерфейсу
Список ключових особливостей нової ОС включає зміни, спрямовані на оптимізацію інтерфейсу гнучких смартфонів і ґаджетів з екранами нестандартних конфігурацій, повідомляє 9to5google.
Оптимізували інтерфейс для смартфонів із нестандартними дисплеями
- Кодування відео
В Android 11 з'явилися поліпшені алгоритми кодування відео з низькою затримкою для стрімінгових сервісів, в тому числі при передачі даних в мережах 5G.
- Чати
У числі візуальних модифікацій UI – плаваючі "бульбашки" для швидкого доступу до чатах, що дозволяють легко вести кілька розмов одночасно. Також передбачена можливість виведення окремих повідомлень для кожної з бесід в месенджерах.
- Додатки
Нова функція Smart Hotseat автоматично заповнює порожні місця на головному екрані ярликами додатків, які найчастіше використовує користувач, для зручності їх запуску.
Приклад роботи функції Smart Hotseat
- Дозволи в додатках
Оновлений режим надання дозволів при доступі до мікрофона, камери і даних про геолокації дозволить детально контролювати можливості фонової активності встановлених додатків. Зокрема, окремим програмам можна буде видавати разовий доступ, а після двох відмов користувач зможе відключити відповідний запит.
Функція Scoped Storage дозволить додаткам запитувати доступ лише до окремих файлів замість всієї файлової системи.
- Запис екрану та управління жестами
Також передбачена можливість запису екрану. Для управління жестами з'явилася вбудована "інструкція", яка буде підказувати користувачу, як саме управляти тією чи іншою функцією.
Запис дисплея
Змінилася і робота системи повідомлень – переглянути журнал записів і керувати ним можна засобами самої системи, не використовуючи сторонні утиліти.
Журнал записів
Журнал записів
Крім того, з'явилася тонке налаштування чутливості жестів в різних частинах дисплея – це дозволить налаштувати інтерфейс смартфона під себе.
Налаштування чутливості дисплея
- Реверсивна зарядка
Функція Battery Share дозволяє смартфонам з підтримкою реверсивної зарядки ділитися електроенергією з іншими пристроями. Подібна можливість вже реалізована в багатьох моделях, але цього разу організована на рівні ОС.
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- Частота оновлення дисплея
Ще одне нововведення, призначене для розробників – режим відображення поточної частоти оновлення зображення на дисплеї.
Відображення частоти оновлення дисплея
- Bluetooth
У новій версії Android модуль Bluetooth залишиться включеним навіть при активації режиму «в літаку». Така опція буде корисна для користувачів TWS-навушників та іншої мережі периферії.
Bluetooth працюватиме навіть із включеним режимом "В літаку"
- Темна тема
Включення темного інтерфейсу оформлення тепер можна налаштувати в залежності від освітленості або за розкладом.
- Інші особливості
Більшість інших функцій першої "бети" Android 11 призначені для розробників – в їх список входять розширені можливості відправки повідомлень про помилки та інші налаштування.
Де завантажити
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Готова збірка Android 11 Developer Preview 1 вже доступна для завантаження. Встановити бета-версію нової ОС можна на смартфони лінійок Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, та Pixel 4.
Як встановити бета-версію Android 11 Developer – дивіться відео
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