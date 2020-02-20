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Google випустила першу бета-версію Android 11 для розробників: особливості ОС

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Google випустила першу бета-версію Android 11 для розробників / Unsplash

Зазвичай Google випускає перші збірки нових версій мобільної операційної системи Android на початку весни, однак цьогоріч компанія неочікувано змінила "традиції". Дебютна бета-версія Android 11 для розробників з'явилася в мережі без гучного анонсу і вже доступна для завантаження.

Особливості нової ОС

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  • Оптимізація інтерфейсу

Список ключових особливостей нової ОС включає зміни, спрямовані на оптимізацію інтерфейсу гнучких смартфонів і ґаджетів з екранами нестандартних конфігурацій, повідомляє 9to5google.


Оптимізували інтерфейс для смартфонів із нестандартними дисплеями

  • Кодування відео

В Android 11 з'явилися поліпшені алгоритми кодування відео з низькою затримкою для стрімінгових сервісів, в тому числі при передачі даних в мережах 5G.

  • Чати

У числі візуальних модифікацій UI – плаваючі "бульбашки" для швидкого доступу до чатах, що дозволяють легко вести кілька розмов одночасно. Також передбачена можливість виведення окремих повідомлень для кожної з бесід в месенджерах.

  • Додатки

Нова функція Smart Hotseat автоматично заповнює порожні місця на головному екрані ярликами додатків, які найчастіше використовує користувач, для зручності їх запуску.


Приклад роботи функції Smart Hotseat

  • Дозволи в додатках

Оновлений режим надання дозволів при доступі до мікрофона, камери і даних про геолокації дозволить детально контролювати можливості фонової активності встановлених додатків. Зокрема, окремим програмам можна буде видавати разовий доступ, а після двох відмов користувач зможе відключити відповідний запит.

Функція Scoped Storage дозволить додаткам запитувати доступ лише до окремих файлів замість всієї файлової системи.

  • Запис екрану та управління жестами

Також передбачена можливість запису екрану. Для управління жестами з'явилася вбудована "інструкція", яка буде підказувати користувачу, як саме управляти тією чи іншою функцією.


Запис дисплея

Змінилася і робота системи повідомлень – переглянути журнал записів і керувати ним можна засобами самої системи, не використовуючи сторонні утиліти.


Журнал записів


Журнал записів

Крім того, з'явилася тонке налаштування чутливості жестів в різних частинах дисплея – це дозволить налаштувати інтерфейс смартфона під себе.


Налаштування чутливості дисплея

  • Реверсивна зарядка

Функція Battery Share дозволяє смартфонам з підтримкою реверсивної зарядки ділитися електроенергією з іншими пристроями. Подібна можливість вже реалізована в багатьох моделях, але цього разу організована на рівні ОС.

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  • Частота оновлення дисплея

Ще одне нововведення, призначене для розробників – режим відображення поточної частоти оновлення зображення на дисплеї.


Відображення частоти оновлення дисплея

  • Bluetooth

У новій версії Android модуль Bluetooth залишиться включеним навіть при активації режиму «в літаку». Така опція буде корисна для користувачів TWS-навушників та іншої мережі периферії.


Bluetooth працюватиме навіть із включеним режимом "В літаку"

  • Темна тема

Включення темного інтерфейсу оформлення тепер можна налаштувати в залежності від освітленості або за розкладом.

  • Інші особливості

Більшість інших функцій першої "бети" Android 11 призначені для розробників – в їх список входять розширені можливості відправки повідомлень про помилки та інші налаштування.

Де завантажити

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Готова збірка Android 11 Developer Preview 1 вже доступна для завантаження. Встановити бета-версію нової ОС можна на смартфони лінійок Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, та Pixel 4.

Як встановити бета-версію Android 11 Developer – дивіться відео

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Google Android Інтернет
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