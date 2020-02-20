Google випустила першу бета-версію Android 11 для розробників: особливості ОС

Зазвичай Google випускає перші збірки нових версій мобільної операційної системи Android на початку весни, однак цьогоріч компанія неочікувано змінила "традиції". Дебютна бета-версія Android 11 для розробників з'явилася в мережі без гучного анонсу і вже доступна для завантаження.

Особливості нової ОС

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Оптимізація інтерфейсу

Список ключових особливостей нової ОС включає зміни, спрямовані на оптимізацію інтерфейсу гнучких смартфонів і ґаджетів з екранами нестандартних конфігурацій, повідомляє 9to5google.



Оптимізували інтерфейс для смартфонів із нестандартними дисплеями

Кодування відео

В Android 11 з'явилися поліпшені алгоритми кодування відео з низькою затримкою для стрімінгових сервісів, в тому числі при передачі даних в мережах 5G.

Чати

У числі візуальних модифікацій UI – плаваючі "бульбашки" для швидкого доступу до чатах, що дозволяють легко вести кілька розмов одночасно. Також передбачена можливість виведення окремих повідомлень для кожної з бесід в месенджерах.

Додатки

Нова функція Smart Hotseat автоматично заповнює порожні місця на головному екрані ярликами додатків, які найчастіше використовує користувач, для зручності їх запуску.



Приклад роботи функції Smart Hotseat

Дозволи в додатках

Оновлений режим надання дозволів при доступі до мікрофона, камери і даних про геолокації дозволить детально контролювати можливості фонової активності встановлених додатків. Зокрема, окремим програмам можна буде видавати разовий доступ, а після двох відмов користувач зможе відключити відповідний запит.

Функція Scoped Storage дозволить додаткам запитувати доступ лише до окремих файлів замість всієї файлової системи.

Запис екрану та управління жестами

Також передбачена можливість запису екрану. Для управління жестами з'явилася вбудована "інструкція", яка буде підказувати користувачу, як саме управляти тією чи іншою функцією.



Запис дисплея

Змінилася і робота системи повідомлень – переглянути журнал записів і керувати ним можна засобами самої системи, не використовуючи сторонні утиліти.



Журнал записів



Журнал записів

Крім того, з'явилася тонке налаштування чутливості жестів в різних частинах дисплея – це дозволить налаштувати інтерфейс смартфона під себе.



Налаштування чутливості дисплея

Реверсивна зарядка

Функція Battery Share дозволяє смартфонам з підтримкою реверсивної зарядки ділитися електроенергією з іншими пристроями. Подібна можливість вже реалізована в багатьох моделях, але цього разу організована на рівні ОС.

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Частота оновлення дисплея

Ще одне нововведення, призначене для розробників – режим відображення поточної частоти оновлення зображення на дисплеї.



Відображення частоти оновлення дисплея

Bluetooth

У новій версії Android модуль Bluetooth залишиться включеним навіть при активації режиму «в літаку». Така опція буде корисна для користувачів TWS-навушників та іншої мережі периферії.



Bluetooth працюватиме навіть із включеним режимом "В літаку"

Темна тема

Включення темного інтерфейсу оформлення тепер можна налаштувати в залежності від освітленості або за розкладом.

Інші особливості

Більшість інших функцій першої "бети" Android 11 призначені для розробників – в їх список входять розширені можливості відправки повідомлень про помилки та інші налаштування.

Де завантажити

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Готова збірка Android 11 Developer Preview 1 вже доступна для завантаження. Встановити бета-версію нової ОС можна на смартфони лінійок Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, та Pixel 4.

Як встановити бета-версію Android 11 Developer – дивіться відео

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