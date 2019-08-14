Google випустив новий шрифт: зображення

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Google випустив новий шрифт
Google випустив новий шрифт / computerworld.com

Компанія Google представила новий шрифт, що отримав назву Lexend. Він призначений для сервісів "Документи", "Таблиці" і "Презентації".

Як пише видання TechCrunch, шрифт розробив дизайнер Томас Джокін.

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Новий шрифт він створив, базуючись на дослідженнях професора Бонні Шейвер-Трупа. Дизайнер взяв стандартний шрифт без зарубок і вніс кілька змін: розширив інтервали між символами і збільшив їх контурні форми.

Google випустив новий шрифт

Google випустив новий шрифт

Для чого потрібен? Як пояснив автор, користуючись Lexend люди зможуть покращити свою техніку читання і можуть краще сприймати текст. На думку дизайнера, Lexend сприймається краще, ніж, наприклад, Times New Roman.

Як встановити? Щоб підключити шрифт, потрібно зайти у вкладку зі шрифтами в "Документах", "Таблицях" або "Презентація" і вибрати опцію "Більше шрифтів". Далі Lexend потрібно знайти через пошук і додати необхідні накреслення.

Lexend Як встановити  Lexend 

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Теги: Техно Новини Техно Google Інтернет
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