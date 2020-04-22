Google вирішить важливу проблему свого голосового асистента
Підтримкою голосового помічника Google Assistant сьогодні володіють багато цифрових пристроїв. Але якщо всі їх зібрати в одному приміщенні, це може стати проблемою: при зверненні до конкретного апарату на запит "Окей, Google" відгукнуться всі відразу. Незабаром компанія виправить цю ситуацію за допомогою нової корисної функції для Android-пристроїв.
Про можливість корегування віртуального помічника до голосових команд компанія повідомила ще восени 2019-го, але не назвала точних термінів реалізації функції. Тепер же про початок її тестування повідомив редактор ресурсу XDA-Developers Міш'ал Рахман.
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Що зміниться
За його словами, в меню налаштувань Google Assistant користувачеві буде надано кілька варіантів реакції програми на фразу активації, щоб звести до мінімуму кількість небажаних спрацьовувань. Максимальна чутливість стане в нагоді при використанні асистента в шумному середовищі, а знижена – в оточенні кількох пристроїв.
Терміни глобального розгортання нової функції поки невідомі, але Google запевняє, що деякі користувачі побачать відповідну опцію "протягом наступних декількох днів"
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