Google визнала проблеми із "Календарем": як їх вирішити

На початку вересня 2019 року компанія Google визнала прогалину в захисті свого сервісу "Календар". Користувачі отримували нав'язливу рекламу від зловмисників, попри роботу антиспам-фільтрів.

Що сталося? Користувачі масово скаржилися на проблему протягом кількох років, однак в Google відмовчувалися або відповідали журналістам загальною фразою про те, що в сервісах компанії заборонено поширення шкідливого контенту, йдеться в матеріалі ресурсу Meduza.

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Нещодавно Google вирішила все таки зізнатися в проблемах та опублікувала повідомлення на офіційному форумі підтримки сервісу "Календар". У ньому йдеться, що в компанії в курсі проблеми і працює над вирішенням, але ні дати, ні інших подробиць немає.

У соцмережах компанії на це теж не реагували, якщо не брати до уваги однотипні відповіді офіційного Twitter-акаунту схвильованим користувачам.

Як це працює? Спамери створюють в "Календарі" захід: виставляють дату, час і додають учасників. Для цього потрібна тільки пошта жертви. Навіть якщо лист із запрошенням потрапить в папку зі спамом, сама подія додасться в "Календар" і зможе забити, скажімо, весь місяць рекламою фальшивого розіграшу iPhone.

Оскільки всі сервіси Google пов'язані в єдину екосистему, спамерське повідомлення відображається і в інших додатках, прив'язаних до його облікового запису. Сам по собі спам небезпеки для користувача не несе, хіба що дратує своєю настирливістю.

Але якщо клікнути на посилання в ньому, можна або підписатися на ще більше спаму, або перейти на фішингову або заражену сторінку.

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Коли вперше виявили уразливість? Про уразливості відомо з кінця 2017 року. Дослідницька група Black Hills розповіла про неї в своєму блозі. Експертам вдалося додати шкідливе посилання в захід в Google-календарі. За допомогою спеціальної програми вони навіть змогли обійти налаштування "Календаря", яке забороняє відображати запрошення, на які не відповів користувач.

Як перестати бачити спам в календарі?

Зайти на сторінку календаря Google. Натиснути на шестірню в правому верхньому куті. Далі "Налаштування" – "Заходи з Gmail". Прибрати галочку з пункту "Автоматично додавати заходи з Gmail в мій календар".

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