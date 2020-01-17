Google вперше за 5 років обігнала Facebook за кількістю завантажених додатків

Компанія Google відома не лише своїм пошуковиком: в арсеналі софтверного гіганта є чимало фірмових додатків. Аналітична компанія Sensor Tower опублікувала статистику популярності мобільного софту в 2019 році і Google виявилася найпопулярнішим видавцем.

Результати дослідження

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В останньому кварталі 2019 року компанія обігнала Facebook за кількістю завантажень свого програмного забезпечення – вперше за п'ять років.

За даними аналітиків Sensor Tower, за звітний період користувачі скачали додатки компанії близько 850 мільйонів разів проти 800 мільйонів завантажень у конкурента. При цьому в розрізі всього минулого року Google все ж займає друге місце – близько 2,3 мільярда завантажень проти 3 мільярдів.



Найпопулярніші додатки 2019 року

Варто відзначити, що Facebook володіє чотирма з п'яти найпопулярніших мобільних додатків в світі: WhatsApp, Facebook, Instagram і Messenger.

Лідери завантажень

Абсолютним лідером за кількістю завантажень став месенджер WhatsApp, кількість завантажень якого виросла на 39% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Друге місце у зведеному рейтингу зайняв сервіс публікації коротких відео TikTok. У четвертому кварталі його популярність досягла піку за всю історію існування – додаток завантажили близько 220 мільйонів разів.

Компанія Sensor Tower уточнює, що прибуток TikTok в 4 кварталі зріс на 540% в порівнянні з тим самим періодом позаминулого року.

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При цьому аналітики також відзначили зростаючу популярність в США потокового сервісу Disney+. Практично на самому старті додаток завантажили більше 30 мільйонів разів.

Найпопулярніші ігри

Найпопулярнішою мобільного грою в останньому кварталі 2019 року стала Call of Duty: Mobile, друге місце займає Sand Balls. У топ-10 також увійшли PUBG Mobile і Mario Kart Tour.



Найпопулярніші ігри 2019 року

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