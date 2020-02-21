Google закликала Samsung не змінювати Android

На відміну від iOS, операційна система Android не прив’язана до окремих пристроїв, що й дало змогу їй стати лідером на мобільному ринку. Проте така популярність має й свою "темну сторону" – відкритість "зеленого робота" сповільнила темпи його розвитку через велику кількість змін, що вносяться в код виробники ґаджетів. Тому Google звернулася до Samsung із проханням.

У чому проблема

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Стокові версії Android в більшості випадків модифікуються виробниками ґаджетів за допомогою власних програмних надбудов.

Фірмові оболонки зазвичай розширюють функціональність смартфонів, але при цьому можуть призвести до уразливості пристрою, а крім того, ускладнюють його оновлення до наступної версії операційної системи.

У блозі Project Zero розробники Google відзначили, що спроби виробників зробити мобільну ОС безпечнішою (в основному шляхом внесення змін в ядро ​​Linux) нерідко призводять до зворотного ефекту.

Команда наводить як приклад випадок з Samsung Galaxy A50, коли його власні драйвера стали причиною виникнення проблем з пам'яттю пристрою.

Чому звернулися саме до Samsung

Google відзначає, що чисті версії Android в основному встановлюються тільки на її власні "пікселі", які менш популярні, ніж ґаджети інших виробників, особливо компанії Samsung. Тому корпорація звернулася саме до південнокорейського виробника з проханням вносити якомога менше змін в програмне забезпечення.

Реакція Samsung

Представники Samsung пропозицію Google поки не прокоментували.

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