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Google закликав залишитися вдома, щоб зупинити коронавірус: новий дудл

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Новий дудл від Google / Google

Техногігант підготував черговий дудл, яким закликав усіх дотримуватися карантину та залишитися вдома, адже зараз це саме те, що потрібно для боротьби з COVID-19.

Як і раніше новий дудл можна знайти на головній сторінці пошуковика Google.

Раніше Дякуємо всім працівникам закладів харчування, – новий дудл від Google

При натисканні на зображення користувач потрапляє на інформаційну сторінку де зібрана актуальна інформація щодо поширення коронавірусу та карта розповсюдження хвороби. Інформація виводиться з урахуванням розташування, відтак користувач бачитиме дані актуальні для країни в якій він перебуває.


Інформація про поширення захворювання та останні новини

Також на сторінці можна знайти інформацію про симптоми хвороби, методи профілактики та захисту і статистику.

Коронавірус в Україні

Станом на 9:00 21 квітня в Україні коронавірус виявили у 6125 людей. За останню добу кількість хворих у країні зросла на 415 людей. Одужали вже 367 людей – повторний ПЛР-аналіз показав у них негативний результат.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Google Дудл Новини Техно Техно Інтернет
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