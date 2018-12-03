Google закриває ще один популярний сервіс

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Google "поховає" месенджер Hangouts
Google "поховає" месенджер Hangouts / Фото з вільних джерел

Компанія Google продовжує закривати свої сервіси. Цього разу під гарячу руку пошукового гіганта потрапив месенджер Hangouts, який набрав в Google Play більше мільярда завантажень.

Про це повідомляє GSMArena.

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Hangouts запустили в 2013 році, але через три роки пошуковий гігант представив новий месенджер Allo, а Hangouts було переорієнтовано в першу чергу на корпоративних користувачів. Схоже, плани Google знову змінилися.

Згідно з новими даними, Google збирається закрити Hangouts в 2020 році. Принаймні, для звичайних користувачів: вони більше не зможуть переписуватися в месенджері. При цьому Hangouts Chat і Hangouts Meet продовжать працювати в рамках пакету додатків для бізнесу G Suite.


Месенджер Hangouts припинить свою роботу 

Поки неясно, чи збирається Google робити новий месенджер. Allo не користується популярністю і обмежений на тлі конкурентів. Також компанія активно розвиває додаток "Повідомлення", але він в першу чергу націлений на роботу з SMS.

Відзначимо, що на сьогоднішній день Google закрила вже 44 сервіси. Останнім стала соціальна мережа Google+, яка повністю припинить свою роботу в серпні 2019 року. Ентузіасти навіть створили сайт "Кладовище Google", де зібрані всі закриті проекти компанії.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Google
Джерело: Техно
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